Für Reinhard Scherrer war es die letzte reguläre Sitzung als Verbandsbürgermeister. Am Mittwoch, 31. März, wird er seine Nachfolgerin Iris Fleisch (CDU) ins Amt einführen. Sie hatte sich bei der Wahl am 25. Oktober gegen Mario Daum (SPD) durchgesetzt. Aufgrund der Corona-Lage müsse man davon ausgehen, dass die Amtseinführung in einer Online-Sitzung stattfinden werde, so Scherrer. Endgültig entschieden werde das aber „in den nächsten Tagen“.

Zu Beginn der Videokonferenz des Verbandsgemeinderates wurde Marion Förster (SPD Scheibenhardt) als neues Ratsmitglied verpflichtet. Sie nimmt den Platz von Martin Gröschel (SPD Hagenbach) ein, der seinen Platz freiwillig geräumt hatte.