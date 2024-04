Da die Wanderung der Amphibien schon fast beendet ist, hat der Naturschutzverein seinen Amphibienschutzzaun entlang der Straße Richtung Modellflugplatz zwischen dem Waldrand und dem Freigelände des ehemaligen „Moby Dick“ bereits Anfang März abgebaut.

„So früh wie noch nie“, sagte der Vorsitzende Reinhold Hartweg dazu. Insgesamt konnten 1371 Tiere eingesammelt werden, darunter 1013 Erdkröten, 337 Spring-, sechs Grün-, drei Laubfrösche und drei Bergmolche. Erfreulich sei dabei die Anzahl der Laubfrösche und Molche, weniger dagegen, dass nicht eine einzige Wechselkröte darunter war. Zudem wurden 28 überfahrene „Hüpfer“ eingesammelt. Erstmalig errichtet wurde der Zaun im Jahr 2005, nachdem zuvor eine Unzahl von überfahrenen Tieren auf dem Weg zwischen dem Wald und dem ehemaligem Moby-Dick ihr Leben lassen mussten, wie Vereinsmitglieder beobachtet hatten.

Tausende Tiere gerettet

Schon das Sammelergebnis im ersten Jahr ließ aufhorchen. 822 Erdkröten, 76 Frösche und 14 Bergmolche, also insgesamt 912 streng geschützte Tierarten, konnten eingesammelt werden. Um diesen kleinen Vierbeinern weiterhin eine sichere Ankunft in ihrem Laichgewässer zu gewährleisten, habe der Verein in seinen Bemühungen bis heute nicht nachgelassen, betont Hartweg. Ist der Amphibienschutzzaun einmal aufgebaut, wird er jeden Tag vormittags und abends von engagierten Tierschützern kontrolliert. Dafür entnehmen sie aus den vor dem Zaun eingegrabenen Eimern Frösche, Kröten und Molche, diese haben, vor Frost geschützt, im Waldboden überwintert, und tragen sie anschließend in das Ziel ihrer Wanderung, einen Tümpel auf dem Amphibienschutzgelände gegenüber dem Weg hinter dem ehemaligen Schwimmbad.

Ist ein Biotop geplant?

Hier soll „in vielleicht absehbarer Zeit“, ein Biotop entstehen. „Nach wie vor haben wir aber keine Informationen seitens der Gemeinde über den Fortgang der Verwirklichung dieses Vorhabens“, bedauert Hartweg. Mit den Sammelaktionen hat der Verein in all den Jahren bis heute knapp 13.000 Amphibien ein sicheres Ankommen in ihrem Frühlingsquartier ermöglicht. Die meisten Tiere konnten im Jahr 2022 gerettet werden (1982), die wenigsten 2012 (66).