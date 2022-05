Zwischen Grundschule und Realschule plus soll eine mobile Fußgängerampel aufgestellt werden. Bellheimer Grundschüler sollen so, voraussichtlich ab dem neuen Schuljahr, gefahrlos die Mensa in der benachbarten Realschule erreichen können. Der Gemeinderat hat die Anschaffung der Ampel für etwa 15.000 Euro am Donnerstag beschlossen. Hintergrund ist, dass der momentan als Mensa genutzte Raum in der Grundschule aus Brandschutzgründen nicht länger genutzt werden darf. Aus Kostengründen hatte sich der Rat Ende April gegen die Renovierung des aktuell genutzten beziehungsweise eines frei werdenden Raumes in der Grundschule ausgesprochen.

Beigeordneter Rüdiger John (ÖDP) sagte der RHEINPFALZ auf Anfrage, dass Architekt Michael Humbert derzeit an einem Konzept zum Umbau der Grundschule arbeitet, das in einigen Jahren eine Rückkehr der Mensa ins Grundschulgebäude ermöglichen könnte.

John erinnerte an längere Diskussionen mit Grundschule und Eltern im Vorfeld der jüngsten Entscheidungen hinsichtlich der Standortwahl für die Mensa. Lehrer und Eltern hatten Bedenken geäußert, ob der Weg von der Grundschule zur auf der anderen Straßenseite liegenden Grundschule denn auch sicher genug ist. Der Beigeordnete zeigte sich erleichtert, dass es gelungen sei, Schule und Eltern von dem eingeschlagenen Weg zu überzeugen; sie seien nun dabei.