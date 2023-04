Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Einen erneuten Versuch wagen will man in Minfeld, um den Bedarf für einen Fußgängerüberweg mit Zebrastreifen oder Ampelanlage in der Hauptstraße (B 427) zu ermitteln.

Hierzu soll der Landesbetrieb Mobilität (LBM) eine Bedarfsampel aufstellen und parallel dazu die Verkehrsstärke messen. Dies ist Ergebnis der Beratungen bei der jüngsten Sitzung