Mehrere Stunden lang waren Polizisten am Sonntag in der Nähe des Rheins im Einsatz. Der Grund war recht harmlos: Eine Ampelanlage an der Baustelle am Ortsausgang Richtung Rheinfähre war ausgefallen. Derzeit sei wegen der Baustelle hier nur eine Spur befahrbar, sagte ein Polizeisprecher auf RHEINPFALZ-Anfrage. Weil die Ampel gegen 9 Uhr ausgefallen war, haben Polizeibeamte den Verkehr bis etwa 15 Uhr geregelt.