Seit zehn Tagen bietet sich den Autofahrern am Gleisübergang am Kandeler Bahnhof ein seltsames Schauspiel. Ein Ende ist derzeit noch nicht in Sicht.

Ausgefallen ist seit eineinhalb Wochen – genauer: seit Mittwoch, 18. März – die Signalanlage am Bahnübergang neben dem Kandeler Bahnhof, also zwischen Bahnhofstraße und Lauterburger Straße, so ein Sprecher der Deutschen Bahn auf Anfrage der RHEINPFALZ. Die Ampeln müssten anspringen, ehe die Schranken automatisch geschlossen werden und so lange Rot zeigen, bis die Überquerung des Bahnüberganges wieder gefahrlos für Auto- und Radfahrer sowie für Fußgänger möglich ist. Das machen sie aber nicht.

Um die Verkehrsteilnehmer dennoch rechtzeitig vor dem Schließen der Bahnschranken zu warnen, ziehen zwei Mitarbeiter der Bahn oder einer von ihr beauftragten Firma eine rot-weiß-markierte Kette über die Straße und hängen sie auf der anderen Straßenseite ein. Außerdem steht auf beiden Seiten ein Schild mit der Aufschrift „Halt“ und dem Symbol für einen herannahenden Zug. Dann erst gehen die Schranken herunter. Ist der Zug vorbeigefahren, wird diese Kette wieder geöffnet und der Verkehr kann fließen. Ansonsten bietet sich das übliche Bild: Schnell haben sich nach der Sperrung auf beiden Straßen Staus gebildet. Auch an den Übergängen in der Saarstraße/Hauptstraße oder in der Wasgaustraße/Hubstraße ist man in Kandel das Warten gewöhnt.

So sieht es aus, wenn auch die Schranke geschlossen ist. Foto: Fritz Hock

Und kein Ende in Sicht

„Ursache ist ein Defekt der Lichtzeichen für den Straßenverkehr“, so der Bahnsprecher. Vor Ort war von einer defekten Sicherung die Rede. „Daher wird der Bahnübergang aktuell durch Bahnübergangsposten gesichert. Parallel laufen die Planungen zur Instandsetzung der Anlage“, so der Sprecher. Ähnliche Defekte an anderen Bahnübergängen in der Region sind nicht bekannt. Wie lange die Behebung des Schadens noch dauern wird, dazu gab es keine Angaben. Eine defekte Sicherung sollte eigentlich nach zehn Tagen ausgetauscht sein. Möglicherweise ist das Problem also komplexer.

Schon Ende Januar gab es dem betreffenden Bahnübergang zwei Tage lang Probleme. Das Zusammenspiel zwischen Signal- und Sicherungstechnik funktionierte nicht. Die Züge überquerten nur nach warnenden Hupsignalen und im Schritttempo die Straße, weil sie sie nicht wussten, ob die Fahrer erkennen konnten, ob die Schranken wirklich geschlossen sind. Schon Ende Januar brauchte es mehrere Reparaturversuche, am Ende mussten Ersatzteile aus dem Signalwerk beschafft werden. Der Hintergrund: Das Stellwerk Kandel sei noch ein Stellwerk „mit Seilzügen und voller Mechanik“, hieß es. Die Bahnübergänge seien hingegen teilmodernisiert. „Digital ist da noch gar nichts“, deshalb könne es zum Beispiel an den Schnittstellen zu Störungen kommen.