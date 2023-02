[Aktualisierung: 13.40 Uhr] Derzeit läuft ein großer Polizeieinsatz an der Berufsbildenden Schule (BBS) in Germersheim. Der Unterricht wurde unterbrochen, viele Klassenräume evakuiert. Laut Polizei gibt es keinerlei Hinweise darauf, dass Schüler verletzt wurden. Entgegen anderslautender Gerüchte in den sozialen Medien gibt es laut Polizei auch keine Geiselnahme oder andere ernste Lage.

Derzeit weist laut Polizei vielmehr alles darauf hin, dass mutwillig ein Amokalarm ausgelöst wurde. Eine entsprechende Durchsage war über Lautsprecher zu hören. Das gesamte Gebäude wurde durchsucht. Gegen 13.30 Uhr konnte die Polizei Entwarnung geben. Auch die Schüler, die sich in den Klassenräumen einschließen mussten, durften diese wieder verlassen.

Im Umfeld der Schule kann es vereinzelt zu leichten Verkehrsbehinderungen kommen.