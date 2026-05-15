Laut wurde es am Freitagmittag gegen 13.20 Uhr kurzzeitig über Germersheim, als eine amerikanische Militärmaschine kurzzeitig recht tief über die Festungsstadt flog. Laut einer Flug-Website handelte es sich um eine Lockheed C-130 Hercules, ein militärisches Transportflugzeug mit vier Turboprop-Triebwerken. Die Maschine war in Ramstein gestartet und kam über Baden-Württemberg in den Luftraum über Germersheim, laut der Website war sie zu diesem Zeitpunkt knapp dreieinhalb Stunden unterwegs.