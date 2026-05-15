Germersheim Amerikanische Militärmaschine im Tiefflug über der Stadt
Laut wurde es am Freitagmittag gegen 13.20 Uhr kurzzeitig über Germersheim, als eine amerikanische Militärmaschine kurzzeitig recht tief über die Festungsstadt flog. Laut einer Flug-Website handelte es sich um eine Lockheed C-130 Hercules, ein militärisches Transportflugzeug mit vier Turboprop-Triebwerken. Die Maschine war in Ramstein gestartet und kam über Baden-Württemberg in den Luftraum über Germersheim, laut der Website war sie zu diesem Zeitpunkt knapp dreieinhalb Stunden unterwegs.