Die Schaidter Kerwe findet von Samstag, 13. Juli, bis Dienstag, 16. Juli, im Dorfmittelpunkt vor Kirche und Bürgerhaus statt. Alle bekannten Schausteller, mit denen man langfristige Verträge abgeschlossen hatte, haben ihr Kommen zugesagt.

Eröffnet wird die Kerwe mit einem ökumenischen Gottesdienst auf der kleinen Festbühne, bei dem man auch dem Namenspatron der Kirche St. Leo gedenken will. Bereichert wird der Gottesdienst durch Gesangsdarbietungen der Schola. Danach folgen gegen 19 Uhr die Kerwe-Rede und der Fassanstich durch den scheidenden Ortsvorsteher Kurt Geörger. Auf der Festbühne unterhält anschließend die Blaskapelle aus der bayrischen Partnergemeinde Geltendorf. Bewirtet werden die Besucher an allen vier Tagen durch den Musikverein.

Vorbereitet sind auch örtliche Gastronomie und die Vereine. Im Pfarrhof wartet eine Weinlounge auf Freunde erlesener Tropfen. Sonntags wird es für Kinder einen Luftballonwettbewerb geben. Auch der Heimatverein trägt zur Kerwekultur bei und öffnet das Viehstrichmuseum, serviert aber auch Kaffee und Kuchen im Bürgerhaus. Die Topotek als Digitales Museum ist ebenfalls zu besichtigen. Der Wasisch’n Verein ist mit an Bord, eine außergewöhnliche Gemeinschaft junger Leute, die Cocktails und andere Getränke bereithalten.

Natürlich gibt es am Sonntag zum Finale der Fußball EM „public viewing“ auf einer Großleinwand. Möglichst viele Einwohner sollten ihre Häuser beflaggen und so ihre Festfreude zum Ausdruck bringen, wünscht sich Ortsvorsteher Geörger, für den es die letzte Kerwe in seiner Amtszeit sein wird und der sich auf viele Gäste zur traditionellen Kerwe in Schaidt freut.