Das frühere Zieglerdorf feiert traditionell am zweiten Wochenende im August Kirchweih, in diesem Jahr also von Samstag, 10. August bis Dienstag, 13. August. Der Termin geht auf den Tag im Jahr 1788 zurück, an dem die Kirche St. Dionysius im Hinterstädtel geweiht wurde. Gefeiert wird am Wochenende auf dem Bürgerplatz mit zahlreichen Kerwe-Attraktionen für Groß und Klein.

Am späten Samstagnachmittag beginnt das Kerwetreiben. Um 17 Uhr wird der bunt geschmückte Kerwebaum vom Feuerwehrhaus in der Schillerstraße zum Bürgerpark geleitet. Der Musikverein führt den Umzug an, die Freiwillige Feuerwehr transportiert den Kerwebaum, Vertreten aus Kultur, Gesellschaft und Politik reihen sich ein. Mit Grußworten, Musik des Musikvereins, Böllerschüssen des Schützenvereins Diana und dem Fassanstich wird die Kerwe 2024 dann offiziell im Festzelt, das vom Gesangverein Frohsinn und der Chaos Crew betrieben wird, eröffnet.

Bis zum Dienstag wird vier Tage lang gefeiert, mit vielfältigen Ständen von Schaustellern und Vereinen. Am Sonntag veranstaltet das Zehnthaus in der Ludwigstraße außerdem mit dem Thilo Wagner Trio ab 11 Uhr seinen Kerwejazz im idyllischen Fachwerkhof.