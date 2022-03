Nachdem die Aktion saubere Landschaft bedingt durch die Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren ausfallen musste, findet sie in diesem Jahr wieder statt. Der Termin ist am Samstag, 26. März.

Im Zuge der Aktion sollen Abfälle, die achtlos in Landschaft und Grünanlagen geworfen wurden, eingesammelt und entsorgt werden. Dafür werden viele freiwillige Helferinnen und Helfer gebraucht – egal ob einzeln, in Gruppen oder mit dem Verein. Danach wird auch für das leibliche Wohl aller Helferinnen und Helfer gesorgt.

Treffpunkte in den Ortsbezirken sind: Büchelberg: Mehrzweckhalle, Am Pfarrgarten 5, 9 Uhr; Maximiliansau: Bürgerhaus, Hermann-Quack-Straße 1, 9 Uhr; Schaidt: Bauhof, Am Bruchbach, um 10 Uhr; Wörth: Bienwaldhalle, Ottstraße 52, um 9 Uhr.

Informationen und Anmeldungen bei Sebastian Bauer-Bahrdt unter Telefon 07271 131-612 sowie unter E-Mail sebastian.bauer-bahrdt@woerth.de.