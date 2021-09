Zwei Jockgrimer Vereine richten am kommenden Wochenende ein gemeinsames Fest aus. Das zum ersten Mal stattfindende „Fest am Kirchelweg“ organisieren der Obst- und Gartenbauverein und der Tennisclub 77 jeweils auf ihrem Vereinsgelände. Es beginnt am Samstag, 4. September, 16 Uhr, an diesem Tag nur beim OGV, sonntags geht es bei beiden Vereinen um 10 Uhr los.

Neben einer abwechslungsreichen Speisekarte, auf der auch Kuchen und Torten stehen, gestalteten mehrere Jockgrimer Vereine (Musikverein, Frohsinn, Schützenverein und Zehnthaus) und Künstler das Rahmenprogramm.

Dieses sieht wie folgt aus: Samstag, 4. September, 17 Uhr Auftritt Frohsinn, 20 Uhr Kabarett mit Liedermacher Klaus Rimpel, Sonntag, 5. September, ganztags Ernte- und Herbstfest mit Ausstellung auf dem Gelände des OGV, 10.30 Uhr und 12.30 Uhr Auftritte der Jugendkapelle und der Seniorenkapelle des Musikvereins Jockgrim, 13 Uhr bis 15 Uhr Bogenschießen für Jedermann, 15 Uhr Tennis-Schaukampf mit Penelope Neff und Alex Leuthner (beste Spieler des TC 77), ab 15 Uhr Kinderbasteln beim OGV.

Auf dem gesamten Gelände gilt die 3G-Regelung, es dürfen maximal 300 Personen auf die Vereinsgelände, die Luca-App kann verwendet werden.