Der 29-jährige Fahrer eines Transporters wurde am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in der Orffstraße in Germersheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich laut Polizeibericht Anzeichen, die auf den Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten. Ein entsprechender Vortest reagierte positiv auf Kokain. Die Weiterfahrt wurde untersagt und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ein Verfahren wurde eingeleitet. Auch die Führerscheinstelle wurde über den Vorfall informiert.