In Rheinland-Pfalz und dem Saarland machen am „Tag der offenen Gartentür“, am Sonntag, 27. Juni, viele Gartenliebhaber ihr grünes Reich für ihre Mitmenschen zugänglich. Mit dabei sind auch fünf Gärten in Bellheim, Schwegenheim und Zeiskam. Eine gute Gelegenheit also, sich Ideen für den eigenen Garten zu holen oder auch einfach nur einmal zu schauen, wie es bei den anderen aussieht. Die Gärten sind von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der veranstaltende Verband der Gartenbauvereine und die teilnehmenden Gartenbesitzer weisen darauf hin, dass die zum Zeitpunkt der Veranstaltung vorgegebenen Verhaltensregelungen zu beachten sind. Gärten böten Raum und könnten mit Abstand erlebt werden. Sollte der Andrang mal etwas groß sein, soll man sich gedulden und kurz warten. Auch in Bezug auf eine mögliche Bewirtung würden die Vorgaben eingehalten.

Fünf Teilnehmer aus Kreis Germersheim

Bellheim: Roswitha und Karlheinz Bierweiler im Maxburgring 13. Kornelia & Gerhard Schirmer, Maxburgring 9, 07272 775755. (www.facebook.com/kornelia.schirmer.9). Es gibt Kaffee und Kuchen.

Schwegenheim: vereinseigener Kräutergarten, Bahnhofstraße/Oberer Waldacker. Obst- und Gartenbauverein, Vorsitzender: Gerhard Horter, 06344 2712.

Zeiskam: Rosemarie & Heinz Lechner, Friedhofstraße 12a, 06347 6626. Otto Reichert, Friedhofstraße 39.