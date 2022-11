„Steht endlich auf, es reicht!“ So ist ein Plakat überschrieben, das zumindest in den sozialen Medien kursiert. Auf dem Plakat wird ein Demonstrationszug angekündigt, der am Samstag, 12. November, um 15 Uhr am Kerweplatz an der Jahn-/Kettelerstraße starten und bis 18 Uhr durch Bellheim ziehen soll. Es solle Schluss sein unter anderem mit „Kriegstreiberei und Hetze“, „verfehlter Energiepolitik“ und „experimenteller Impfung’“, heißt es auf dem Plakat.

Laut Kreisverwaltung, die mit Verkehrsbehinderungen rechnet, nimmt der Zug folgenden Verlauf: Ketteler-, Postgraben-, Zeiskamer-, Linien-, Schulstraße und über die Schubert-, Hammer-, Linden-, Haupt-, Fortmühl-, Postgraben- und Kolpingstraße zurück zum Kerweplatz. Die Behörde nennt als Anfangs- und Schlusszeit 14 und 19 Uhr, was mit der Vor- und Nachbereitung zusammenhängen könnte.

Der Veranstalter der Demo will laut Kreisverwaltung nicht genannt werden. Entsprechend der Anmeldung rechnet die Polizei mit maximal 500 Besuchern. Man gehe letztlich von einem größeren „Montagsspaziergang“ aus und sei vorbereitet, auch falls es mehr Demonstranten werden sollten. Die montagabendlichen Protestzüge haben in Bellheim inzwischen eine längere Tradition. Dazu versammeln sich Kritiker der Schutzmaßnahmen vor Corona seit etwa einem Jahr allwöchentlich zum Spaziergang durchs Dorf – teilweise gab es Gegendemonstrationen. Nach RHEINPFALZ-Informationen sollen der oder die Veranstalter aus dem Spektrum der Impfkritiker kommen.