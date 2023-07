Die Reinigungsaktion Rhine-Clean-Up und die Aktion Saubere Landschaft werden nach den erfolgreichen Einsätzen in den vergangenen Jahren 2023 fortgesetzt. Hierzu werden alle Schulen, Vereine, Vereinigungen, Gewerbebetriebe und Institutionen, aber auch alle umweltbewussten Bürgerinnen und Bürger zur Mithilfe aufgerufen. Bei dieser Aktion soll die Landschaft von Unrat gereinigt werden. Der in Plastiksäcken verpackte und am Straßenrand bereitgestellte Abfall wird dann von Fahrzeugen eingesammelt und entsorgt.

Die Aktion findet am Samstag, September, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr statt. Treffpunkt Germersheim: Rheinvorland, Werftstraße; Treffpunkt Sondernheim: Schwester-Quentina-Platz. An den jeweiligen Treffpunkten werden zu Beginn der Aktion die Abfallsäcke ausgegeben. Die Teilnehmer werden nach Beendigung der Aktion von der Stadt zu einem Mittagessen am Rheinvorland in Germersheim beim Gastro-Service Barth eingeladen. Bürgermeiser Marcus Schaile bittet um Vormerkung dieses Termins. Die Betriebe im Industrie- und Gewerbegebiet werden gebeten, die unmittelbar angrenzenden Bereiche von Unrat zu säubern.