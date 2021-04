Mit einer Machbarkeitsstudie zur Schaffung von Wohnflächen am Rhein und Gewerbeflächen beschäftigt sich der Ortsbeirat Maximiliansau. Die untersuchten Flächen sind insgesamt 90 Hektar groß.

Die Fläche ist begrenzt durch die B 10 im Süden, im Norden und Südwesten durch die Bahngleise und im Osten durch den Rhein. Detlef Lilier vom Planungsbüro FIRU (Kaiserslautern) gab den Ratsmitgliedern ganz viele Ideen mit auf den Weg: „Wir wollen ein Bindeglied schaffen zum Stadtteil Dorschberg und wollen Maximiliansau an den Rhein bringen.“ Seine Ideen reichten von der Ansiedlung von höherwertigem Gewerbe über die Errichtung eines Wohnquartiers am Rhein mit knapp 600 Wohnungen bis hin zu einer Entlastung der heutigen Ortsdurchfahrt durch eine Umgehung zwischen Rhein und Ortslage.

Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) betont: „Es sind allererste Überlegungen, es ist der Start einer langen Reise.“ Die Umsetzung kann seines Erachtens bis zu zehn Jahre dauern. Ortsvorsteher Jochen Schaaf (SPD) bat die Fraktionen, mit zu arbeiten und Ideen einzubringen, damit das Vorhaben aktiv mitgesteuert werden kann.

Neue Entgeltordnung für Tullahalle

Schaaf informierte den Rat, dass die Entgeltordnung für die Tullahalle vom Stadtrat den aktuellen Begebenheiten angepasst wurde. Künftig können der Kleine Saal im Erdgeschoss und das Obergeschoss sowie das Foyer und die Garderobe getrennt angemietet werden; die Preise bleiben unverändert beziehungsweise wurden entsprechend halbiert. Peter Pfaff (CDU) regte an, aufgrund der aktuellen Einnahmesituation den örtlichen Vereinen die Tullahalle dieses und nächstes Jahr kostenlos zur Verfügung zu stellen. Diesem Vorschlag stimmte der Ortsbeirat einstimmig zu.

Zapfstelle für Elektroautos

Die Buswartehalle „Im Rüsten“ an der Pfortzer Straße wird zurückgebaut, weil seit Inbetriebnahme des dortigen Bahnhaltepunkts keine Fahrgäste mehr mitgenommen werden. Auf Anregung von David Dickemann (SPD) soll das bestehende Stahlkonstrukt als Unterstand für Fahrräder an der Kindertagesstätte Martin-Luther-King installiert werden. Der komplette Rat stimmte zu. Ebenso ohne Gegenstimme und Enthaltung stimmte der Rat der Schaffung weiterer Parkmöglichkeiten entlang der Hermann-Quack-Straße, am Bürgerhaus und der Tullawiese zu. Dafür sollen die Fahnenmasten versetzt und eine Tankstelle für Elektroautos geschaffen werden. Der Rat beschloss die Anschaffung von neuem Mobiliar für die Tullahalle. Die Gesamtkosten für 400 Stühle und 80 Tische belaufen sich auf 94.000 Euro; eine Aufarbeitung hätte bis zu 74.000 Euro gekostet. Schaaf nimmt Kontakt zu den Hausmeistern auf, um das vorhandene Mobiliar einer anderen Nutzung im Stadtgebiet zuzuführen.