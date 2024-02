Keine Toiletten am Bahnhof, die Zustände belasten die Anwohner. Darüber hatte die RHEINPFALZ am 10. Januar berichtet. Nun hat die Deutsche Bahn (DB) reagiert.

Eine erste Reaktion der Bahn auf die RHEINPFALZ-Berichterstattung über die untragbaren Zustände am Bahnhof Winden liegt jetzt vor. Sie enthält zwar nicht die Lösung, auf die man seitens der Ortsgemeinde und vor allem der Bahnkunden gehofft hatte. Aber immerhin: Zumindest etwas soll besser werden.

Doch der Reihe nach: Anwohner Stefan Moschko hatte auf die Probleme rund um den Bahnhof, unter anderem die fehlenden Sanitäranlagen, aufmerksam gemacht. Auch Ortsgemeinderatsmitglied Christoph Foos beklagte kurz darauf die Missstände am Bahnhof. Diese Berichterstattung nahmen Bundestagsabgeordneter Thomas Gebhart und Landtagsabgeordneter Martin Brandl (beide CDU) zum Anlass für ein Schreiben an die Deutsche Bahn. Dieses richteten sie an den Konzernbevollmächtigten der DB für Rheinland-Pfalz und das Saarland, Klaus Vornhusen mit Sitz in Saarbrücken. Und dieser hat jetzt den beiden Volksvertretern geantwortet.

Ausschlaggebend: Die Zahl der Reisenden

Der DB sei es ein wichtiges Anliegen, dass die Reisenden die Bahnhöfe in guter Erinnerung behalten. Deren Ausstattung richte sich nach der Zahl der Reisenden, die täglich hier ein- und aussteigen, heißt es da. Und für den Bahnhof am Knotenpunkt Winden habe man eine Reisendenzahl zwischen 2300 und 3000 ermittelt. Damit falle dieser Bahnhof in die Kategorie 4, die leider keine Ausstattung mit einer Toilettenanlage vorsehe. Die Bahn habe dies mit dem Bundesministerium für Digitales und Verkehr so abgestimmt, heißt es in dem Schreiben. Verantwortlicher Bundesminister für diesen Bereich ist übrigens der FDP-Landesvorsitzende von Rheinland-Pfalz, Volker Wissing.

Gemeinde müsste zahlen

Wörtlich heißt es in dem Schreiben: „Dem Bedürfnis der Reisenden nach einer Toilette wird hier durch das Vorhalten von Toiletten in den Zügen Sorge getragen. Sollte seitens der Kommune eine Toilette gewünscht sein, wird dies üblicherweise durch eine Kostenübernahme oder durch den Betrieb der Kommune selbst sichergestellt. Gern stehen wir hier als Ansprechpartner zur Verfügung.“ Schließlich schreibt Vornhusen: „In der Vergangenheit hatten wir bislang jedoch keine Kontaktaufnahme seitens der Stadt verzeichnen können.“

Beutel widerspricht

Dem widerspricht Windens Ortsbürgermeister Peter Beutel. Er wisse um einige Vorsprachen schon von Seiten seines Amtsvorgängers Roland Laubach in Sachen „Sauberkeit rund um den Bahnhof“, allerdings nicht in Saarbrücken, sondern bei der „Station Service in Neustadt“, deren Adresse der Ortsgemeinde bekannt war. Nun werde er das Gesprächsangebot der Bahn gerne aufgreifen, so Beutel. Auch mit den beiden Inhaberinnen des Bahnhofsgebäudes habe er schon über Lösungsmöglichkeiten gesprochen.

Bahnhof für Bahn bisher „unauffällig“

Der Konzernbevollmächtigte schreibt weiter, und das dürfte nicht nur Anwohner, sondern auch viele Bahnreisende nun doch eher „verwundern“, dass der Bahnhof Winden hinsichtlich der Sauberkeit in der Vergangenheit eher unauffällig gewesen sei. Im vergangenen Jahr habe es weder Kundenbeschwerden noch Beschwerden seitens der Gemeinde gegeben. Und nun kommt doch noch eine kleine Zusage der Bahn: Man möchte mit den Reinigungsdienstleistern die Frequenz der Reinigungsintervalle nun überprüfen. Und zugleich habe man als ersten Schritt eine Sonderreinigung der im Artikel beschriebenen Stellen angeordnet.