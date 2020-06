Die Grenzen öffnen wieder offiziell – und an der symbolträchtigen Lauterbrücke zwischen Scheibenhard/Elsass und Scheibenhardt/Pfalz wird unter Wahrung der Abstandsregeln am Montag, 15. Juni, ab 21.30 Uhr gefeiert. Mit einem „Open-Air-Event der besonderen Art“ feiert die Europa-Union Rheinland-Pfalz die Wiedereröffnung der europäischen Grenzen nach der Corona-bedingten Schließung: Am 15. Juni – dem Tag der offiziellen Grenzöffnung nach den Corona-Einschränkungen – präsentiert der Mainzer Politologe und Vortragsprofi Ingo Espenschied seine Dokumentation „70 Jahre Schuman-Plan“ am wohl symbolträchtigsten Grenzübergang zwischen Deutschland und Frankreich: der Lauterbrücke in der Doppelgemeinde Scheibenhardt/Scheibenhard. In einer live kommentierten, multimedialen Zeitreise auf Großbildleinwand erzählt Espenschied die Geschichte der Gründung Europas durch den Schuman-Plan am 9. Mai 1950 sowie den Prozess der europäischen Einigung bis heute.

Die Veranstaltung startet um 21.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Die offiziellen Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten. Ein Getränke-Ausschank kann daher nicht erfolgen. Eigene Getränke können jedoch mitgebracht werden. Die Veranstalter bitten um Verständnis, dass es nur ein eingeschränktes Platzangebot geben kann.