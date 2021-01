Die Registrierung für Impftermine beginnt: Ab Montag, 8 Uhr, können sich landesweit Bürger, die zur Risikogruppe I gehören, also unter anderem über 80 Jahre alt sind, telefonisch (0800 5758100) oder über die Internetseite des Landes Rheinland-Pfalz (www.impftermin.rlp.de) für eine Impfung gegen das Coronavirus anmelden. Wie berichtet, werden Südpfälzer im Impfzentrum in Wörth geimpft. Laut Landrat Fritz Brechtel (CDU) umfasst dieses drei Impfstraßen und öffnet am Donnerstag, 7. Januar. Brechtel betont, dass nur die Bürger, die vom Land zuvor einen Impftermin erhalten haben, sich dort auch tatsächlich hinbegeben sollen.