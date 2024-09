„Zusammen Tun“ ist das Motto des zweiten Mausöffnertages, den der Heimatverein Schaidt am Donnerstag, 3. Oktober (Tag der Deutschen Einheit), von 11 bis 17 Uhr veranstaltet. Gezeigt wird Handwerkliches aus früheren Jahren. So will man beispielsweise Spannbilder anfertigen, kleine Quirling-Motive erstellen und den Umgang mit der Strickliesel erproben. Für etwas ältere Kinder und Jugendliche soll der Aufbau eines digitalen Museums vorgeführt werden. Auch erfahren sie dabei, was bei der Pflege eines solchen Museums alles notwendig ist. Am Mausöffnertag gibt es auch Führungen durch das Heimatmuseum unter besonderer Berücksichtigung des Korbmacher-Handwerks, das in früheren Zeiten für Schaidt sehr wichtig war. Gezeigt werden auch viele Gegenstände, die früher im Haushalt verwendet wurden. Der Mausöffnertag ist eine Aktion, die vom Westdeutschen Rundfunk unterstützt wird und auf die „Sendung mit der Maus“ zurückgeht. Anmeldung beim Heimatverein per E-Mail: mausoeffnertag@heimatverein-schaidt.de. Dabei sollen auch die Anzahl und das Alter der Kinder, die mitgebracht werden, angegeben werden.