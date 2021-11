Am Montagvormittag überwachte die Polizei die Durchfahrtsverbote „Am Hirschgraben“ in Lingenfeld und bei der Insel Grün in Germersheim. Es habe innerhalb einer Stunde keinerlei Beanstandungen gegeben. Ob das mit der Novellierung des Bußgeldkatalogs zusammenhängt, bleibe abzuwarten, teilt die Polizei mit. Verstöße im Straßenverkehr werden seit einer Woche härter geahndet. Wer gegen das Durchfahrtsverbot verstößt, muss künftig anstatt 20 Euro mindestens 50 Euro zahlen. Schon am Donnerstag gab es Kontrollen am Verbindungsweg „Hirschgraben“ zwischen Lingenfeld und Westheim: Zwischen 19.40 und 20.30 Uhr wurden laut Polizei elf Autofahrer gebührenpflichtig verwarnt, weil sie das Durchfahrtsverbot missachtet hatten.