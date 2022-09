„Fridays für future“ geht nach der Coronakrise ab heute in ganz Deutschland wieder auf die Straße, um auf den vom Menschen gemachten Klimawandel aufmerksam zu machen. Denn auch in diesem Sommer gab es wieder Rekordtemperaturen und mit der Klimakrise verbundene Katastrophen überall auf der Welt, so die Veranstalter. Laut Klimaaktivisten werden weiterhin die Interessen großer Konzerne über den Klimaschutz gestellt und mit der Zukunft unseres Planeten und dem Wohl seiner Bewohner bezahlt. Eine große Veranstaltung mit Demonstration findet am Freitag um 11.30 Uhr in Karlsruhe statt. Los geht es im Karlsruher Osten im Citypark mit einer Kundgebung. Von dort bewegt sich dann ein Demonstrationszug bis zum Marktplatz und über das Ettlinger Tor geht es zurück zum Citypark. Weitere Veranstaltungen in der Region : Mannheim (17 Uhr, Ehrenhof), Heidelberg (16 Uhr, Breidenbach Studios, Klimaversammlung), Neustadt (17 Uhr, Marktplatz), Landau (12.05 Uhr, Rathausplatz), Bruchsal (16.30 Uhr, Bahnhof), Ketsch (18.30 Uhr, Marktplatz), Rastatt (11 Uhr, Marktplatz, Rastatter Klimagespräch).