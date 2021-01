Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen einen Geldautomaten in der Heidelberger Straße in Graben (Landkreis Karlsruhe) gesprengt.

Ein lauter Knall riss Anwohner kurz vor 4 Uhr aus ihrem Schlaf. Die Feststellungen vor Ort ergaben, dass die Täter vermutlich mithilfe von Gas eine Explosion des Geldautomaten herbeigeführt hatten. Zeugen konnten beobachten, wie sich ein dunkler Personenwagen, vermutlich ein Kombi, vom Tatort entfernte. Ob der Pkw tatsächlich mit der Sprengung im Zusammenhang steht, bedarf laut Polizei weiterer Ermittlungen. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten die Täter entkommen. An der SB-Filiale sowie am Automaten entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die in den frühen Morgenstunden im Bereich der Bankfiliale verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten sich mit dem Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721 666-5555 in Verbindung zu setzen