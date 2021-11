Die Germersheimer Polizei hat am Montagmittag das Durchfahrtsverbot in der Straße „Am Hirschgraben“ zwischen Lingenfeld und Westheim überwacht. Dabei verwarnten die Beamten vier Autofahrer, die das Verbot missachtet hatten. Außerdem stellten sie an einem Auto technische Mängel fest. Die Fahrer erwartet ein Bußgeld.