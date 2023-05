Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) informieren darüber, dass die Bauarbeiten am Entenfang begonnen haben. Seit heute, Dienstag, gilt für Autofahrer eine andere Verkehrsführung in diesem Bereich, da das städtische Tiefbauamt Baumaßnahmen zur Straßenerneuerung im Karlsruher Westen umsetzt. Zusätzlich laufen Gleisbauarbeiten. Bis zum geplanten Ende der Bauphase am Samstag, 27. Mai, wird die gesamte nördliche Fahrbahn am Entenfang stadtauswärts in Richtung B36 inklusive Rechtsabbieger in die Lameystraße/Rheinhafen gesperrt. Die Sperrung stadtauswärts beginnt in der Rheinstraße ab der Geibelstraße. Die südliche Fahrbahn in Fahrtrichtung stadteinwärts bleibt weiterhin offen.