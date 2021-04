Schüler werden getestet, Lehrer endlich geimpft. Trotzdem hängt alles an der Inzidenz.

Mit den Selbsttests an den Schulen kam die Hoffnung, dass die Kinder dauerhaft in die Klassenzimmer zurückkehren können. Das neue Infektionsschutzgesetz des Bundes hat die Euphorie der Eltern gebremst. Die Tests wurden zwar zur Pflicht, mehr Kinder nehmen teil. Wenn der Inzidenzwert drei Tage lang die 165 überschreitet, sind die Schulen aber wieder ganz zu. Auch das sieht die „Notbremse“ vor. Der Bund setzt immer noch auf die Schulschließung als zentrale Maßnahme im Kampf gegen die Pandemie. Trotz halber Klassen, trotz Teststrategie, trotz Hygienekonzepten, trotz Impfungen für alle Lehrer. Trotz Ansage der Politik, dass Bildung und Schulen bei Öffnungsschritten Priorität haben sollen. Jetzt starren Eltern und Lehrer auf die Inzidenzzahl wie das Kaninchen auf die Schlange. Da sich viele Städte und Kreise gerade um diesen Schwellenwert bewegen, droht den Schulen ein ständiger On-Off-Betrieb und Planungschaos. Anstatt die Inzidenzzahl zum Maß aller Dinge zu machen, wäre mehr Vertrauen in die Teststrategie an Schulen sinnvoll gewesen.