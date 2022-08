Wir können noch keinen Gaspreis kalkulieren, sagen die Stadtwerke Germersheim am Dienstag. Der Grund sind nicht unbedingt die starken Ausschläge am Gasmarkt. Denn die Stadtwerke haben schon Verträge für die kommenden zwei, drei Jahre, die auch die Endverbraucher ein Stück weit schützen. Aber am Donnerstag solle die Höhe einer zweiten Gas-Umlage bekanntgegeben werden, so die Stadtwerke.