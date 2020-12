Etwas Weihnachtsstimmung wollen Landwirte aus der Region am vierten Advent verbreiten. Am Sonntag, 20. Dezember, fahren sie mit weihnachtlich geschmückten Traktoren durch die Verbandsgemeinde Jockgrim.

In Neupotz rollen die Traktoren ab 16.30 Uhr durch den Ort. Start ist in der Straße im Altfeld, durch die Ruppertstraße geht es dann Richtung Hatzenbühl. Dort werden sie ab 17.15 Uhr in der Maxstraße erwartet, ihr Weg führt durch den Ort zur Kirchstraße. Ab 18 Uhr fahren die Traktoren über die Waldäckerstraße durch Jockgrim, die Route führt bis zur Unteren Buchstraße. Abschließend geht es ab 18.30 Uhr nach Rheinzabern, von den Tongruben zur Römerbadstraße.

Die Landwirte bitten die Zuschauer darum, die aktuellen Corona-Bestimmungen mit Maskenpflicht und Abstandsgebot einzuhalten.

