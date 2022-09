Eine positive Bilanz des Altstadtfests hat die Polizei gezogen. Wie sie in einer Mitteilung am Sonntag bekanntgibt, habe es in der ersten Ausgabe des Festes seit 2019 nur wenig Situation gegeben, in denen die Beamten hätten eingreifen müssen. Allerdings sei die Veranstaltung aufgrund des Wetters auch weniger stark besucht gewesen als in anderen Jahren. „Am Freitag gab es keine Vorkommnisse“, heißt es in der Mitteilung, die ein Eingreifen nötig gemacht hätten. Am zweiten Festtag habe die Polizei lediglich zwei Straftaten registriert. In einem dieser Fälle haben die Beamten allerdings Pfefferspray gegen einen 26-Jährigen einsetzen müssen, weil dieser während einer Personenkontrolle „Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen“ geleistet habe. Wegen seines aggressiven Verhaltens habe er zu Boden gebracht und zur Dienststelle gebracht werden müssen. Verletzte habe es dabei nicht gegeben. Den Mann erwarte ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollzugsbeamte.

Auch Andreas Wiedemann, Fachbereichsleiter Sanitätsdienst beim Arbeiter Samariter-Bund (ASB) Speyer, merkt an, dass es für die Sanitäter aufgrund der Witterung verhältnismäßig ruhig auf dem Altstadtfest zugegangen ist. „Wir hatten in zwei Tagen 43 Menschen zu versorgen, davon war der überwiegende Teil aufgrund von Alkoholisierung bei uns“, so Wiedemann am Sonntag auf Anfrage. Die Anzahl sei vergleichbar mit der aus dem Jahr 2019, schätzt er ein. Es seien überwiegend junge Menschen bei Ihnen gewesen, zwei davon minderjährig. Sechs Menschen haben aufgrund ihres Trunkenheitszustands in ein Krankenhaus gebracht werden müssen. Der Sanitätsdienst war mit 20 Personen, einem Rettungs- und zwei Krankenwagen im Einsatz.