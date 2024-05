Eine Ölspur wurde der Polizeiinspektion Germersheim am 1. Mai gegen 14.30 Uhr in der Altspeyerer Straße in Lingenfeld gemeldet. Diese verlief laut Polizeiangaben, beginnend an der Einmündung Hauptstraße/Altspeyerer Straße, großflächig durch die komplette Altspeyerer Straße bis zum Ortsausgang in Richtung Römerberg. Für die Reinigungsarbeiten, die bis gegen 20 Uhr andauerten, musste die komplette Altspeyerer Straße für den Fahrzeugverkehr gesperrt werden. Durch das ausgelaufene Öl wurden zudem zahlreiche geparkte Fahrzeuge und auch Gebäude verschmutzt. Als Verursacher ermittelte die Polizei einen 20-Jährigen aus Bellheim. Er gab an, dass an seinem Traktor eine Hydraulikleitung geplatzt sei. Wieso er sich von der Örtlichkeit entfernt hat, habe er jedoch nicht erklären können. Er gab an, dass er bei einer Veranstaltung in Römerberg eine günstige Hauptuntersuchung durchführen lassen wollte. Die Ersparnis dürfte angesichts der Reinigungskosten allerdings fraglich sein, so die Beamten. Zeugen können sich melden: Telefon 07274 9580; per E-Mail an pigermersheim@polizei.rlp.de.