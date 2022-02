Ein Anwohner meldete am Samstag um 16.50 Uhr am Nachbaranwesen eine starke Rauchentwicklung. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Altpapiertonne brannte. Bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr Rülzheim konnte der Brand gelöscht werden. An der Tonne entstand leichter Sachschaden, die Ursache des Brandes ist laut Polizei nicht bekannt.