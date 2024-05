Mit starken Pumpen des THW und der Berufsfeuerwehr Karlsruhe konnte der Pegel des Heilbachs in Wörth niedrig genug gehalten werden. Das Rückhaltebecken drohte überzulaufen.

Nach langanhaltenden Regenfällen kam es seit Freitagnachmittag zu einem starken Anstieg bei den Pegelständen des Heilbachs und des Wiebelsbachs. In der Folge drohte eine teilweise Überflutung des Wörther Altortes. Durch die hervorragend koordinierte Zusammenarbeit der Feuerwehren und der Verwaltung der Stadt Wörth am Rhein, des Entwässerungszweckverbands Obere Rheinniederung, der Freiwilligen Feuerwehren der umliegenden Verbandsgemeinden und Neureut sowie mehrerer Einheiten des THW aus Hessen, der Malteser, des DRK und der DLRG und der Berufsfeuerwehr Karlsruhe ist es gelungen, einen kontrollierten Durchfluss der Wassermassen durch den Altort Wörth aufrechtzuerhalten. Das teilt Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD) mit.

Mächtige Pumpen verhinderten eine Überflutung des Altorts. Foto: STadt Wörth/Frei

Wasser in Schauffele-See gepumpt

Zur Entlastung des Heilbachs wurden mit leistungsstarken Pumpen des THW und der Berufsfeuerwehr Karlsruhe große Wassermengen in den Schauffelesee als Reservoir eingeleitet. Darüber hinaus wurde das Rückhaltebecken des Heilbachs aktiv gesteuert, um ein unkontrolliertes Überlaufen zu vermeiden, so Nitsche. De Bevölkerung wurde im Verlauf der Aktionen mehrfach informiert und gewarnt, auf der städtischen Homepage, über den Facebook-Kanal der Feuerwehr, über KATWARN und NINA und auch durch Lautsprecheransagen und im persönlichen Kontakt.

Aus Sicherheitsgründen wurde das Wohnheim der Lebenshilfe am Heilbach evakuiert. Bei zahlreichen Einsätzen wurden die Bürgerinnen und Bürger bei der Bewältigung der Extremsituation unterstützt. „Die herausfordernde Situation, in der zeitweise die Evakuierung des Wörther Altorts im Raume stand, haben wir gemeinsam mit der gesamten Blaulichtfamilie bravourös gemeistert“, so Nitsche.