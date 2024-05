Die Altkleidercontainer, die auf Gemeindegelände am Stadionparkplatz und im Bellheimer Gewerbegebiet zwischen den Einkaufsmärkten stehen, sollen auf absehbare Zeit entfernt werden, wenn die Verträge ausgelaufen sind. Zunächst soll jedoch aus steuerrechtlichen Gründen die Standgebühr von 200 auf 500 Euro angehoben werden, wozu die Sondernutzungssatzung geändert wurde. Hintergrund der Aktion ist, so hieß es in der Gemeinderatssitzung, die Müllablagerungen rings um die Container. Ungeachtet dessen dürften Firmen auf ihrem Gelände weiterhin solche Container aufstellen lassen.