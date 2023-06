Eine brennende Zigarette vermutet die Polizei als Ursache für den Brand eines Altkleidercontainers, der am Samstag um 0.45 Uhr gemeldet wurde. Der im Waldstückerring stehende Container brannte völlig aus. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Germersheim unter der Telefonnummer 07274 9580 in Verbindung zu setzen.