Am Montagabend meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei, dass sich eine Frau an den Altkleidercontainern in der Posthiusstraße in Germersheim zu schaffen macht. Vor Ort fiel den Beamten die besagte Frau direkt ins Auge. Sie war nämlich mit mehreren Säcken voller Kleidung „bepackt“. Es konnte ermittelt werden, dass sie die Kleider aus dem Altkleidercontainer zog und sich dabei teilweise auch tief in den Container hineingebeugt hatte. Die Kleidung musste sie zurück in den Container stecken. Ihre Aktion war nicht nur strafbar, sondern auch gefährlich, so die Polizei. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.