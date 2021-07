Zur Ergänzung des barrierefreien Tourismusangebots im Kreis Germersheim soll das alte Sägewerk in der Mittelmühlstraße in Bellheim umgebaut und zertifiziert werden. Die Projektträgerschaft übernimmt der Kreis. Das beschloss der Kreisausschuss am Montag in Kandel. Die Kosten für das Projekt liegen bei knapp 78.000 Euro. 85 Prozent davon werden laut Sitzungsvorlage aus dem europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. Den Rest bezahle der Kulturverein Bellheim. Ein Bauantrag der Gemeinde Bellheim liege bereits vor. Das vor einigen Jahren instand gesetzte ehemalige Deschler-Sägewerk ist eine Kulturstätte, die direkt am Spiegelbach liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zur Schanze, ein vom Kulturverein restaurierter Teil der ehemaligen Verteidigungsanlage „Queichlinie“.