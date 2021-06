Das Bürgerzentrum Altes Forsthaus ist anlässlich des Tags der Architektur am Samstag, 26. Juni, 14 bis 18 Uhr, und am Sonntag, 27. Juni, 10 bis 14 Uhr, für Besucherinnen und Besucher geöffnet. Es gelten Abstandsgebot, Maskenpflicht, Kontakterfassung und für den Innenbereich auch eine Testpflicht. Dazu wird es vor Ort eine Testmöglichkeit geben, teilt die Verbandsgemeindeverwaltung Rülzheim mit: Die Malteser richten eine temporäre Außenstelle des Dampfnudel-Testzentrums ein. Das 1893 errichtete Forsthaus wurde mehrere Jahre lang saniert und zum Bürgerzentrum umgebaut. In einem neuen Anbau ist ein Bürgersaal für 100 Personen und im Dachgeschoss des Altbaus eine Ausstellungsfläche entstanden. Auch Trauungen sind im Forsthaus möglich. Rund zwei Drittel der Sanierungskosten von rund 2,4 Millionen Euro trägt das Land. Das Alte Forsthaus ist eines von 81 Bauwerken, die beim Tag der Architektur teilnehmen. Auch die neue Ausstellung ist am Samstag und Sonntag zugänglich. Hier erhalten Besucher Informationen zu Klimawandel, Waldökologie, Hochwasserschutz und zum Reserveraum Hördter Rheinaue. Weitere Infos