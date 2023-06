Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die gute Nachricht zuerst: Peter Steverdings Küchenkünste bleiben den Schlemmernasen der Region doch länger erhalten als nur bis zum 31. Dezember dieses Jahres. Die schlechte Nachricht? Na ja. Es wird nur noch halb so viele Feinschmeckertermine in Knittelsheim geben wie bisher. Was steckt dahinter?

„Wir haben unsere Ruhestandsplanung geändert“, erzählt Peter Steverding im Gespräch mit der RHEINPFALZ. Nicht ganz freiwillig, wie er einräumt, aber auch nicht nur mit