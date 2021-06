WÖRTH. Schausteller werden wohl nicht zur Verfügung stehen – trotzdem soll die Wörther Kerwe nach dem Willen des Ortsbeirats im September stattfinden, wenn es die dann geltenden Corona-Bedingungen zulassen. Eines ist schon klar: Statt wie sonst vier Tage soll das Kirchweihfest diesmal nur höchstens zwei Tage dauern.

Den Schaustellern sei bis Ende September quasi ein „Berufsverbot“ auferlegt, erklärte Ortsvorsteher Helmut Wesper (SPD) am Montagabend dem Ortsbeirat Wörth. Der bei der Wörther Kerwe tätige Schaustellerbetrieb habe aber bereits die gesamte Saison 2021 für beendet erklärt und seine Fahrgeschäfte eingelagert. Wesper schlug vor, die Kerwe daher ohne Fahrgeschäfte und unter Einschränkung der dann gültigen Corona-Bedingungen durchzuführen. Eine Arbeitsgruppe soll nun an dem Alternativ-Konzept feilen. Statt von Samstag bis Dienstag soll die Kirchweih Samstag und Sonntag, 18. und 19. September, am üblichen Platz an der Dammschule stattfinden.

Geboten werden solle ein „alternatives Kulturprogramm“, das eine noch zu bildende Gruppe aus Fraktionsvertretern nun erarbeiten will. Bei einer Enthaltung schloss sich der Ortsbeirat diesem Vorschlag an. Es müsse geklärt werden, ob Vereine bereit seien, sich zu beteiligen. Wesper sagte der RHEINPFALZ, er stelle sich ein Programm mit Musik- und Chorbeiträgen, Angebote auch für Jugendliche und Kinder oder sogar mit Wettbewerben vor.

Auch eine mögliche Kontakt-Erfassungspflicht und die Einzäunung des Festgeländes aufgrund der Pandemie-Lage sei zu berücksichtigen. „Das sind Fragen, die jetzt zu klären sind“, so Wesper.