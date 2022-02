Auf Anweisung des Gesundheitsamtes der Kreisverwaltung Germersheim bleibt das Alten- und Pflegeheim Braunsches Stift bis einschließlich 9. Februar geschlossen. Das teilt die Verbandsgemeinde mit. Aktuell seien mehr als 25 Personen in der Einrichtung an der Omikron-Variante des Coronavirus erkrankt. Während der Schließung durch die Behörde sind Besuche nicht möglich, Bewohnerinnen und Bewohner dürfen sich nur innerhalb ihrer eigenen Wohnbereichen aufhalten. Die Geschäftsführung bittet darum, Geschenke und sonstige Mitbringsel für Angehörige am Nebeneingang Eisenbahnstraße abzugeben. Telefonisch sind die Wohnbereiche von 14 bis 17 Uhr erreichbar: Wohnbereich EG u. 1. Stock: 0162 2072751; Wohnbereich 2 u. 3: 0162 2073032; Wohnbereich Stifterbau: 0162 2073008.