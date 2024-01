Mehrere alte Werkzeuge erbeuteten unbekannte Diebe, die in der Nacht zum Samstag zunächst über das verschlossene Hoftor des ehemaligen Blumengeschäfts Zürker stiegen. Über den Innenhof drangen die Einbrecher in eine Abstellkammer ein und entwendeten dort die alten Maschinen. Durch den Einbruch kam es laut Polizeibericht zu einem Gesamtschaden von schätzungsweise 500 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Germersheim unter der Rufnummer 07274 9580 zu melden oder per E-Mail: pigermersheim@polizei.rlp.de.