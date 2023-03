Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Gebäude der Alten Turnhalle im Hintereck in Germersheim bleibe erhalten und werde eine neue Nutzung erfahren. Das teilte Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) am Dienstag mit. Es wird allerdings keinen neuen Veranstaltungsort in der Stadt geben, wie es sich die Bürgerinitiative, die für den Erhalt des Gebäudes kämpfte, wünscht. Der Investor hat eine andere Idee.

Im ursprünglichen Konzept der Investorenfirma Baron Equity GmbH war noch vorgesehen, das Gebäude abzureißen und auch dort Stadthäuser zu bauen. Für ihn, so