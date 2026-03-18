Der Obst- und Gartenbauverein Hördt unterhält in der Gewanne Mehlfurt eine Gemeinschaftsobstanlage mit heimischen Bäumen, vorwiegend älteren Apfelsorten. Die ökologisch wertvolle Anlage liefert hochwertiges Obst und bietet Lebensraum für geschützte Tierarten. Rund 60 Parzellen werden an Vereinsmitglieder oder Interessierte verpachtet. Pächter pflegen die Streifen und ernten die Bäume. Neue Mitglieder profitieren vom Wissen erfahrener Mitglieder.

„Jedes Jahr wechselt ein Teil der Pächter, und wir können Baumstreifen an Interessenten vergeben“, erklärt Astrid Best, Vorsitzende des Vereins. Aktuell stehen die Obstbäume in voller Blüte. Ein Besichtigungstermin findet am Freitag, 27. März, um 18 Uhr statt. Treffpunkt ist am Häckselplatz Hördt. Weitere Informationen bei Astrid Best, Telefonnummer 07272 750720 oder E-Mail an astrid.best@best-infracon.de sowie bei Julia Licht unter 0176 25239729 oder 07272 9029715.