Die Partnerstädte Germersheim und Tournus starten die Aktion „Handy clever entsorgen“. Organisiert hat es der Fußballverein VfR Sondernheim. Dabei können unter anderem alte Handys in bereitgestellten Boxen des Nabu abgegeben werden.

„Statistiken zufolge liegen bundesweit fast 200 Millionen Alt-Handys und-Smartphones ungenutzt in Schubladen. Dabei kann man damit noch etwas Gutes tun“, sagt Bülent Öktem, Initiator der Aktion „Handy clever entsorgen“, die jetzt in den Partnerstädte Germersheim und Tournus startet.

Dabei können die Bürger ihre nicht genutzten Alt-Handys, Tablets und Ladekabel in dafür bereitgestellten Boxen abgeben. Die Geräte werden laut Öktem dann an den Nabu geschickt und von dort an eine Behindertenwerk weitergeleitet. „Dort werden sie entweder repariert und europaweit verkauft oder eben recycelt“, erklärt Öktem. Die Erlöse fließen in den Nabu-Insektenschutzfonds.

Das Ungewöhnliche an dem Projekt: Organisiert wurde es durch den Fußballverein VfR Sondernheim, in dem Öktem aktiv ist. „Wir sehen uns nicht nur als reinen Sportverein. Wir haben auch eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft“, sagt er dazu. Und um in Zeiten der Pandemie trotzdem noch etwas gemeinsames zu schaffen und an die Umwelt zu denken, habe er sich im Internet schlau gemacht und die Aktion ins Rollen gebracht.

Sechs Boxen stehen

„Wir hoffen jetzt, dass es gut angenommen wird und keine Handys aus den Kisten geklaut werden. Schließlich geht es dabei nicht nur ums Recyceln und Ressourcen schonen – wir können auch wieder alle zusammen etwas Gutes bewirken“, ruft Öktem die Bevölkerung zur regen Teilnahme auf. Hundert gesammelte Handys wären sein Wunschziel.

„Das ist eine tolle Idee, die wir als Stadt nur unterstützen können“, sagt Bürgermeister Marcus Schaile. Auch sein Kollege aus Tournus sei sofort mit an Bord gewesen, auch in der französischen Partnerstadt Boxen aufzustellen. Zum Klimaschutz ist laut Schaile auch der Aspekt nicht zu unterschätzen, mit der Aktion die Freundschaft der beiden Städte zu vertiefen. Sowas schweiße gerade in Krisenzeiten zusammen.

Gesammelt werden soll „alles was reinpasst“, besonders Alt-Handys, Tablets und Kabel. Momentan gibt es sechs Nabu-Kisten in Germersheim und sechs in Tournus. Je nach Bedarf könnten es auch mehr werden. Geleert werden sie laut Öktem durch Freiwillige des Vereins. Die Standorte der Kisten sind im Stadthaus in Germersheim, in der Apotheke Walch und dem Rewe, im Kaufland in der Posthiusstraße sowie in den Sparkassenfillialen von Germersheim und Sondernheim. Die Aktion geht bis zum 31. Mai.