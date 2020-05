Altbürgermeister Hugo Dörrler ist am Freitagmorgen im Alter von 83 Jahren gestorben. Dörrler lenkte 32 Jahre die Geschicke der Gemeinde. Ebenso lange war er Beigeordneter der Verbandsgemeinde Rülzheim, in den ersten beiden Jahren an zweiter Stelle und ab 1974 als erster Beigeordneter mit eigenem Aufgabenbereich. Von 1974 bis 2004 war Dörrler Mitglied des Kreistages. Bei den Kommunalwahlen 2004 trat Dörrler nicht mehr an, im September des gleichen Jahres wurde er zum Ehrenbürger seiner Heimatgemeinde ernannt. Hugo Dörrler war ein Leimersheimer Original. Der Leimersheimer leitete viele Jahre den Kulturkreis, war Mitbegründer des Tischtennisclubs und des Förderkreises für Heimat- und Brauchtumspflege.