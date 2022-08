„Der siebte Gadinger in den Frohsinn aufgenommen“, so stand es im Februar 1951 in der Tageszeitung. Die Rede ist von Peter Gadinger, der damals mit 17 Jahren als „Zögling“ dem Männerchor des GV Frohsinn beitrat.

„Ich war damals der 104. Sänger im Chor und wurde von Chorleiter Josef Gerbes nach vorheriger Stimmprobe, dem 2. Tenor zugeteilt, wo ich noch heute singe. Dabei durfte man stolz sein, in einem so renommierten Verein mitsingen zu dürfen“, sagt der Jubilar.

Geprobt wurde im Nebenzimmer des ehemaligen Gasthauses „Zur Reichskrone“, was nach der Singstunde stets zu „Nachsitzungen“ im Lokal führte. Bis zu seinem 18. Lebensjahr musste der Jungsänger aber gleich nach Beendigung der Singprobe nach Hause gehen. Doch dies änderte sich, sobald er 18 war. So war er für einige Zeit Ersatzspieler bei Kartenpartien, bis sich eine Gruppe gefunden hatte, die über Jahrzehnte hinweg, oft bis weit nach Mitternacht, dem Kartenspiel frönten. Noch heute wird in wechselnder Besetzung nach dem Singen gekartet. Seine Frau habe mit ihm wegen der nächtlichen Heimkehr nie geschimpft. „Ich war immer froh, wenn er wieder zu Hause war, das gilt auch noch heute“, sagt Trudel Gadinger, die seit mehr als 65 Jahren mit dem Sängerjubilar verheiratet ist. Aus der Ehe sind fünf Kinder hervorgegangen. Ferner zählen sieben Enkelkinder und drei Urenkel zur Familie des heute 87-jährigen Sängerjubilars, während das 4. Urenkel unterwegs sei, so der Ur-Opa voller Stolz.

„Der Frohsinn ist für mich ein wichtiger Bestandteil in meinem Leben und ohne Singen, könnte ich mir mein Leben nicht vorstellen“, sagt der begeisterte Sänger. Nur Krankheit oder die Schichtarbeit während seiner aktiven Arbeitsphase als Feuerwehrmann bei Mercedes-Benz konnte ihn bisher vom Besuch der Singstunde abhalten. Viele freundschaftliche Verbindungen seien in all den Jahren entstanden und die Kameradschaftspflege sei ihm ein wichtiges Anliegen gewesen. Gerne erinnert er sich an die zahlreichen Liederabende und Konzerte sowie die damaligen Sängerfeste. Aber auch die stattgefundenen Vereinsausflüge, an denen die ganze Familie teilnahm, waren immer wieder ein besonderes Erlebnis. Mit dem derzeitigen Chorleiter Peter Herberger erlebt Gadinger bereits seinen sechsten Dirigenten. Dabei habe ihm das Singen immer große Freude bereitet. So habe er bis heute diesen Schritt nicht bereut und würde das gleiche wieder tun. Corona geschuldet wurde die Ehrung für seine 70-jährige Sängertätigkeit erst dieses Jahr vorgenommen. Dabei wurden auch Siegfried Geißert für sein 40-jähriges Jubiläum sowie weitere passive Mitglieder geehrt.