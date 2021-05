Markus Kropfreiter ist seit Mittwoch nicht mehr nur Ortsbürgermeister von Lingenfeld, sondern auch Abgeordneter im rheinland-pfälzischen Landtag. „Es ist erst dann so richtig Wirklichkeit geworden“, sagt der 48-jährige SPD-Politiker über die konstituierende Sitzung des Parlaments und sein neues Abgeordnetenleben mit Büro und zwei Mitarbeiterinnen in Mainz.

Das begann damit, dass er einen Abgeordnetenausweis bekam. Die erste Sitzung des Landtags mit der Wahl von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) bezeichnet der Lingenfelder als „sehr präsidial“. Dabei sei ihm der Respekt vor der Demokratie noch einmal richtig bewusst geworden. Die Rede des ältesten Landtagsmitglieds, FDP-Politikerin Cornelia Willius-Senzer, und ihr Appell an die Politiker, sich für die Demokratie einzusetzen, sind Kropfreiter besonders im Gedächtnis geblieben.

Von seinen Fraktionskollegen, die er vorher in virtuellen Sitzungen und bei Treffen vor Ort – getestet sowie mit Abstand und Maske – bereits kennengelernt hatte, fühlt sich der Lingenfelder „toll aufgenommen“. Er lobt die Kollegialität und die Unterstützung, die ihm von erfahreneren Landtagsabgeordneten bereits zugesagt worden sei. Bisher habe er mit fast allen ein Wort gewechselt. Und in diesen Gesprächen wurde Kropfreiter bewusst, dass er kein Unbekannter ist. „Jeder, mit dem ich gesprochen habe, hat gesagt: ,Ach bist du nicht der mit den vier Stimmen Unterschied. Deine Nerven will ich haben’“, erzählt der Lingenfelder und lacht. Denn der 48-Jährige hat den Wahlkreis Germersheim mit einem denkbar knappen Vorsprung gegen den CDU-Kandidaten Tobias Baumgärtner gewonnen.

Gratulation vom Staatssekretär

FDP-Landtagsabgeordneter und Staatssekretär im Verkehrsministerium Andy Becht aus Bellheim, das ebenfalls zu Kropfreiters Wahlkreis zählt, kam am Mittwoch auch auf den Lingenfelder zu und gratulierte ihm. „Meinen größten Respekt, ich hätte nicht gedacht, dass du es schaffst“, seien Bechts Worte gewesen, freut sich Kropfreiter. Dass sich viele an seinen fulminanten Wahlsieg erinnern, habe ihm noch einmal deutlich gemacht, wie knapp der Einzug in den Landtag war.

Damit beginnt für den 48-Jährigen ein neuer Lebensabschnitt. Sein alter Job als Personalreferent bei der Unfallkasse ruht für die nächsten fünf Jahre. Mit Blick auf die Zukunft freut er sich nun, auf die Arbeit in den Ausschüssen, Kontakte zu knüpfen und jeden Tag dazuzulernen. „Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich etwas durchsetzen kann“, sagt Kropfreiter. Für die kommenden Monate hat er sich vorgenommen, alle Bürgermeister in seinem Wahlkreis zu besuchen, die er als wichtige Ansprechpartner ansieht. Mit Blick auf die Bürger, „die sich vieles sehr einfach vorstellen“, sieht sich der Lingenfelder als Erklärer und Vermittler der Politik.

Und das will er vor allem vor Ort tun, denn nach den Ausschuss-, Arbeitskreis, Fraktions- und Plenarsitzungen in Mainz kehrt er immer wieder nach Lingenfeld zurück. Genau wie am Mittwoch, als er abends noch die Ratssitzung als Ortsbürgermeister in seiner Heimatgemeinde leitete.