Die Kreisvolkshochschule Germersheim wurde deutschlandweit als eine von nur 50 Volkshochschulen ausgewählt, das Projekt „vhs-Lerntreff“ des Deutschen Volkshochschul-Verbands anzubieten. Als Ergänzung zu den klassischen Alphabetisierungskursen wurde ein vhs-Lerntreff im Quartier in Kandel aufgebaut.

Der „vhs-Lerntreff im Quartier“ befindet sich in der ehemaligen Gaststätte „Max&Moritz“, Rheinstraße 65, und wird am Freitag, 5. Mai, um 16.30 Uhr offiziell eröffnet. An der Feierstunde nehmen Landrat Fritz Brechtel, Verbandsbürgermeister Volker Poß und der Leiter der VHS Kandel, Werner Esser, sowie die Leiterin der KVHS Germersheim, Karin Träber, teil. Auch interessierte Bürgerinnen und Bürger sind willkommen.

Gefördert wird das Projekt durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung. Kooperationspartner sind die Verbandsgemeinde Kandel und die VHS Kandel.