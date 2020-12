Überraschend kommt das nicht: Wie Bürgermeister Christian Hutter (CDU) im Stadtrat mitteilte, fällt der Neujahrsempfang 2021 coronabedingt aus. Damit können unter anderem keine Bürger für besondere Leistungen in den abgelaufenen zwölf Monaten, etwa im Sport oder im sozialen Bereich, ausgezeichnet werden. Als kleinen Ersatz dafür sucht die Stadt jetzt die „Alltagshelden 2020“, wie Hutter erklärte. Als erste ausgezeichnet wurden die beiden Hausärzte Alexander Martin und Kai Dördelmann mit ihren Praxisteams. Neben Dankesworten und Blumen überbrachte der Bürgermeister Verzehrgutscheine in der örtlichen Gastronomie. Wer weitere Personen aus Hagenbach kennt, die sich in diesem schwierigen Jahr in besonderer Weise für die Mitmenschen eingesetzt haben, kann diese bei Hutter und bei seinem ersten beigeordneten Tobias Zimmermann (CDU) für eine Ehrung vorschlagen.

Info



Bürgermeister Christian Hutter ist montags, 18 bis 19 Uhr, und freitags, 16 bis 18 Uhr, unter Telefon 07273 4183 oder immer per E-Mail an rathaus@hagenbach.de zu erreichen.